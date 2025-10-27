Offerte Sky
Salmo, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Musica
Martedì 28 ottobre Salmo è atteso all'Unipol Arena per l'ultima data italiana di un tour straordinario che, nelle prossime settimane, lo vedrà calcare alcuni dei più ambiti palchi europei

Nelle prossime settimane, Salmo calcherà i principali palchi europei. Prima, però, è atteso a Bologna. Il rapper e cantautore sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno martedì 28 ottobre.

Il tour

Salmo ha lanciato il suo World Tour 2025, un progetto ambizioso che l'ha portato (e lo porterà) a esibirsi non solo in Italia, ma anche in Europa e oltreoceano. Cominciato il 9 ottobre scorso da Padova, il tour ha attraversato diverse città italiane - tra cui Torino (11 ottobre), Eboli (18 ottobre), Roma (21 ottobre), Firenze (26 ottobre) e Bologna (28 ottobre) - prima di spostarsi nei principali centri europei: Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma.  In conclusione, Salmo approderà negli Stati Uniti e in Canada con quattro date oltreoceano: 12 dicembre a Los Angeles, 14 dicembre a Toronto, 16 dicembre a New York e 18 dicembre a Miami. Inframezzo italiano, il 4 dicembre al Forum d'Assago di Milano.

La scaletta

Sebbene la scaletta del concerto di Salmo a Bologna non sia stata ufficializzata, è probabile che ricalchi la setlist del Salmo - Worldwide Tour:

On fire

Russell Crowe

Stai zitto

N€urologia

1984

Papparapà

Bounce!

Daytona

PxM

Il figlio del prete

Cartine corte

L’alba

Lunedì

Criminale

Sincero

Hellvisback 2

Aldo ritmo

La prima volta

Crudele

90 min

Conta su di me

Marla / Black Widow

S.A.L.M.O.

Diavolo in me

Il cielo nella stanza

Death USB

Mic Check

The Island

Respira

Ho paura di uscire

Ho paura di uscire 2

Ez

Fuori di testa

Overdose (d’amore)

Perdonami

Mammastomale

Fuori controllo

Flashback

