Salmo, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Nelle prossime settimane, Salmo calcherà i principali palchi europei. Prima, però, è atteso a Bologna. Il rapper e cantautore sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno martedì 28 ottobre.

Il tour

Salmo ha lanciato il suo World Tour 2025, un progetto ambizioso che l'ha portato (e lo porterà) a esibirsi non solo in Italia, ma anche in Europa e oltreoceano. Cominciato il 9 ottobre scorso da Padova, il tour ha attraversato diverse città italiane - tra cui Torino (11 ottobre), Eboli (18 ottobre), Roma (21 ottobre), Firenze (26 ottobre) e Bologna (28 ottobre) - prima di spostarsi nei principali centri europei: Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma. In conclusione, Salmo approderà negli Stati Uniti e in Canada con quattro date oltreoceano: 12 dicembre a Los Angeles, 14 dicembre a Toronto, 16 dicembre a New York e 18 dicembre a Miami. Inframezzo italiano, il 4 dicembre al Forum d'Assago di Milano.