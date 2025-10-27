Salmo, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Martedì 28 ottobre Salmo è atteso all'Unipol Arena per l'ultima data italiana di un tour straordinario che, nelle prossime settimane, lo vedrà calcare alcuni dei più ambiti palchi europei
Nelle prossime settimane, Salmo calcherà i principali palchi europei. Prima, però, è atteso a Bologna. Il rapper e cantautore sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno martedì 28 ottobre.
Il tour
Salmo ha lanciato il suo World Tour 2025, un progetto ambizioso che l'ha portato (e lo porterà) a esibirsi non solo in Italia, ma anche in Europa e oltreoceano. Cominciato il 9 ottobre scorso da Padova, il tour ha attraversato diverse città italiane - tra cui Torino (11 ottobre), Eboli (18 ottobre), Roma (21 ottobre), Firenze (26 ottobre) e Bologna (28 ottobre) - prima di spostarsi nei principali centri europei: Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma. In conclusione, Salmo approderà negli Stati Uniti e in Canada con quattro date oltreoceano: 12 dicembre a Los Angeles, 14 dicembre a Toronto, 16 dicembre a New York e 18 dicembre a Miami. Inframezzo italiano, il 4 dicembre al Forum d'Assago di Milano.
La scaletta
Sebbene la scaletta del concerto di Salmo a Bologna non sia stata ufficializzata, è probabile che ricalchi la setlist del Salmo - Worldwide Tour:
On fire
Russell Crowe
Stai zitto
N€urologia
1984
Papparapà
Bounce!
Daytona
PxM
Il figlio del prete
Cartine corte
L’alba
Lunedì
Criminale
Sincero
Hellvisback 2
Aldo ritmo
La prima volta
Crudele
90 min
Conta su di me
Marla / Black Widow
S.A.L.M.O.
Diavolo in me
Il cielo nella stanza
Death USB
Mic Check
The Island
Respira
Ho paura di uscire
Ho paura di uscire 2
Ez
Fuori di testa
Overdose (d’amore)
Perdonami
Mammastomale
Fuori controllo
Flashback