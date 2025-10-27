Un album che segna la crescita della band, maturata anche grazie a lunghi mesi in tour in tutto il mondo. Nuovi brani dai colori cinematografici, nati naturalmente, e ricchi di quelle sfumature assorbite dalle platee incontrare in tante serate di festival e concerti. Trentotto tracce diventate dodici, perché "solo queste erano già parte dell’album", e un nuovo tour perché "ora è tempo di suonare dal vivo Some Like It Hot": abbiamo incontrato i bar italia, rock band inglese molto amata anche nel nostro paese