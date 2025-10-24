Carl Brave in concerto a Bologna, la possibile scaletta

Il cantante è atteso all'Estragon venerdì 24 ottobre, nell'ambito del tour a supporto del nuovo disco "Notti brave amarcord"
Nuovo appuntamento live con il Notti Brave Amarcord Tour 2025 di Carl Brave. Dopo lo show di Padova, il cantautore sarà in concerto all'Estragon di Bologna.
Carl Brave a Bologna, la possibile scaletta
Venerdì 24 ottobre, Carl Brave sarà protagonista di un nuovo appuntamento live della tournée a supporto dell'ultimo album Notti brave amarcord. L’artista si esibirà sul palco dell’Estragon di Bologna.
Sebbene la scaletta non sia stata ufficializzata, è probabile che replichi la setlist delle date precedenti:
- Il primo Take
- Morto a galla
- Isola Tiberina
- Bar S. Calisto
- Mayday
- Paure
- Flash
- Ciobar
- Respirare nel buio
- Offline
- Ragnatela
- Amarcord
- Outro
Il tour
Dopo lo spettacolo di Bologna, Carl Brave sarà in concerto Venaria Reale, Milano, Firenze e infine Roma per il gran finale al Palazzo dello Sport, il 27 novembre. Queste le date:
- 29 ottobre, Venaria Reale (TO) - Teatro Concordia
- 30 ottobre, Milano - Fabrique
- 12 novembre, Firenze - Teatro Cartiere Carrara
- 27 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
Ad aprile il cantautore ha pubblicato il nuovo album Notti Brave Amarcord. “È un nuovo inizio per me. Vi chiedo di dargli più ascolti, di soffermarvi sulle parole e sulle atmosfere… In questo momento in cui tutto dura un soffio, corre e passa veloce, ho voluto fare una cosa fuori ritmo che va per la sua strada e a un tempo tutto suo. Grazie a chi mi supporta da sempre”, ha scritto su Instagram per l'occasione.