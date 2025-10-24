Carl Brave in concerto a Bologna, la possibile scaletta

Sebbene la scaletta non sia stata ufficializzata, è probabile che replichi la setlist delle date precedenti:

Il tour

Dopo lo spettacolo di Bologna, Carl Brave sarà in concerto Venaria Reale, Milano, Firenze e infine Roma per il gran finale al Palazzo dello Sport, il 27 novembre. Queste le date:

29 ottobre, Venaria Reale (TO) - Teatro Concordia

30 ottobre, Milano - Fabrique

12 novembre, Firenze - Teatro Cartiere Carrara

27 novembre, Roma - Palazzo dello Sport

Ad aprile il cantautore ha pubblicato il nuovo album Notti Brave Amarcord. “È un nuovo inizio per me. Vi chiedo di dargli più ascolti, di soffermarvi sulle parole e sulle atmosfere… In questo momento in cui tutto dura un soffio, corre e passa veloce, ho voluto fare una cosa fuori ritmo che va per la sua strada e a un tempo tutto suo. Grazie a chi mi supporta da sempre”, ha scritto su Instagram per l'occasione.