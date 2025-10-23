Addio a Dave Ball dei Soft Cell, il musicista aveva 66 anni

Fondatore insieme a Marc Almond del celebre duo dei Soft Cell, tra i più popolari e influenti della musica inglese Anni Ottanta, si è spento all'età di 66 anni, la notizia è stata divulgata dal suo manager e dalla famiglia, sono però sconosciute, a oggi, le cause della morte.

il ricordo commosso di Marc Almond

Su Instagram, il collega e amico Marc Almond gli rende omaggio con un lungo e toccante post che comincia così: "È difficile scrivere queste parole, e ancor più difficile accettarle, ma con profonda tristezza devo dire che l’altra metà dei Soft Cell, il meraviglioso e brillante genio musicale David Ball, è morto serenamente nel sonno martedì notte". Dave Ball è andato dopo aver completato l'ultimo album della band. "Sarà sempre amato dai fan dei Soft Cell che amano la sua musica, e la sua musica e il suo ricordo continueranno a vivere", conclude Almond.

L'ultimo album dei Soft Cell in uscita nel 2026

L'artista, che continuava a collaborare con Almond nonostante lo scioglimento del duo, aveva recentemente concluso il lavoro del nuovo album dei Soft Cell, Danceteria (in uscita la prossima primavera). Il 2026 sarebbe dovuto essere per lui un anno ricco di gioia, la consolazione per Almond è che Dave sia riuscito ad ascoltare il disco e lo considerasse un ottimo lavoro. "Grazie, Dave, per essere stato una parte immensa della mia vita e per la musica che mi hai donato. Non sarei dove sono oggi senza di te", conclude l'amico su Instagram.