Josh Homme dei Queens of the Stone Age: "Mai paura di iniziare qualcosa, ma di smettere"
Un album registrato nelle catacombe di Parigi, dove mai nessuno prima aveva suonato. Brani portati in eventi unici in alcuni teatri d’Europa, in cui si viene trasportati in spazi senza tempo. La costante sensazione di terrore prima di salire sul palco, che li tiene vivi. E la paura di smettere, ma mai di iniziare qualcosa di nuovo: abbiamo incontrato Josh Homme e Michael Shuman dei Queens of the Stone Age prima dell’unica data italiana della band, al Lirico di Milano. L'intervista
