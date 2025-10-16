Anastasio cancella due date del tour: "Venduti pochi biglietti"

"Buonasera, devo fare un piccolo annuncio all'interfono": così Anastasio ha cominciato il video che, su Instagram, annuncia la cancellazione di due date del tour.

Perché Anastasio ha cancellato due concerti

Anastasio ha dovuto annullare le date di Perugia e di Bari. "La verità è che non abbiamo venduto abbastanza biglietti: a Bari erano una quarantina, a Perugia pochi meno. Quindi i 70-80 eletti che hanno preso questi biglietti riceveranno una mail con le specifiche per il rimborso", ha spiegato il cantante. "Vi chiedo scusa. Vi ringrazio per aver voluto esserci, speriamo che riusciate a venire alle altre date che invece sono abbastanza cariche: è rimasto qualche biglietto, ma insomma siamo tanti", ha poi concluso, spiegando di aver da poco finito le prove di uno show che promette d'essere un bel po' eleborato.

Il video ha subito raccolto la solidarietà dei fan, e di Instagram in generale. "Che bella l’onestà e la correttezza. Questi sono gli esempi da seguire e portare in alto sempre", ha scritto un utente. "Chapeau, la trasparenza oggi è merce rara", si legge in un altro commento. E c'è chi, dopo questo video, ha deciso di correre ad acquistare uno dei biglietti rimasti per le date confermate.