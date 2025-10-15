Capobranco presentano il singolo Via con Lei: il video

Siamo i Capobranco e Via con Lei è il singolo che presentiamo oggi. All’inizio questa canzone raccontava una storia d’amore come tante, una di quelle che nascono quasi per istinto, senza pensarci troppo. Spesso, quando iniziamo a scrivere un nuovo brano, partiamo proprio così: da un testo provvisorio, da un’immagine o da una frase che ci viene spontanea, senza particolari pretese. Poi, man mano che il pezzo prende forma, le parole iniziano a cambiare senso, a raccontare qualcosa di più profondo.

Lavorando su Via con Lei, ci siamo resi conto che la “lei” del titolo non era solo una persona. Complice la grande passione di Alex per il ciclismo, quella “lei” è diventata una bicicletta, ma anche molto di più: una metafora di tutto ciò che ci fa stare bene, che ci libera e ci accompagna senza giudicare. È quella cosa che ti permette di ritrovare te stesso quando tutto il resto sembra troppo, quando senti di non riuscire a tenere il passo che il mondo pretende da te.



Anche le difficoltà nella relazione raccontata dal protagonista si sono trasformate in un’immagine più ampia: quella delle fasi complicate che attraversiamo tutti, in cui ci sentiamo fuori posto, disallineati, quasi in ritardo sulla vita. E allora quella frase, “adesso vado a farmi un giro in bicicletta”, è diventata una specie di simbolo, un modo semplice per dire “ho bisogno di respirare, di staccare, di ritrovare il mio ritmo”. È il gesto liberatorio di chi si concede un momento per sé, lasciandosi alle spalle la confusione, le aspettative e le relazioni che fanno rumore.



Dal punto di vista musicale Via con Lei ha una ritmica semplice ma incalzante, sostenuta da un ritornello energico che guarda con affetto al rock più tradizionale. Insieme al produttore Alberto De Rossi, abbna metafora di tutto ciò che ci fa stare bene, che ci libera e ci accompagna senza giudicare, abbiamo cercato di costruire un brano diretto, immediato, facile da ascoltare ma capace di mantenere intatta la nostra identità. È stato un lavoro spontaneo, naturale, e forse proprio per questo ne siamo così soddisfatti: suona vero, onesto, nostro. Anche il video, diretto da Dominga Lussone, è nato con lo stesso spirito. L’idea di girare al Parco Sempione, in mezzo alla gente, ci ha convinti subito. Non volevamo un set chiuso o costruito, ma uno spazio aperto, reale, dove catturare anche le reazioni dei passanti, le loro curiosità, i loro sorrisi. Ci sembrava il modo più autentico per restituire quella sincerità e quella spontaneità che la canzone porta con sé. Alla fine, il messaggio di Via con lei è semplice ma universale: ognuno ha la propria “lei”. Può essere una bici, una passione, un amico, la musica o qualsiasi cosa ci faccia stare bene. È ciò che ci accompagna, che non ci giudica e che, soprattutto, non ci lascia mai a piedi.