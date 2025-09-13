“Nessun Dorma”, arriva la terza edizione al Testaccio Estate di Roma

Domenica 14 settembre a Testaccio Estate, la terza edizione del concerto che riunisce grandi nomi della musica italiana per sostenere la popolazione palestinese. L’evento è già sold out, ma le donazioni restano aperte online.
Domenica 14 settembre, Roma ospita la terza edizione di “Nessun Dorma”, il concerto di beneficenza dedicato all’emergenza umanitaria in Palestina. L’appuntamento è a Testaccio Estate, nell’ambito del festival Falastin, che da anni celebra la cultura palestinese in Italia con eventi diffusi in varie location della capitale.
Dopo le tappe di Milano e Bologna, che hanno visto sul palco artisti come Mannarino, Coez, Cosmo, Francesca Michielin, Gaia, Venerus, Ditonellapiaga e Mecna, e che hanno raccolto la cifra record di 88.761 euro, l’evento torna con lo stesso obiettivo: offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese, costretta da oltre un anno e mezzo a vivere in condizioni disumane a causa delle politiche di Israele e dell’inerzia della comunità internazionale.
Il concerto è già sold out, ma è possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso. È attivo online il link per la raccolta di donazioni online, per quanti non saranno presenti ma vorranno comunque contribuire all’iniziativa: https://www.produzionidalbasso.com/project/nessun-dorma-sostegno-a-gaza.
Una maratona musicale con i grandi nomi della scena italiana
La serata sarà una vera maratona musicale, con set da 10-15 minuti senza interruzioni. Sul palco si alterneranno: Ariete, Brunori Sas, Calibro 35, Emma Nolde, Eugenio in via di Gioia, Fulminacci, i cani (solo), Giovanni Truppi, Mai Mai Mai, Margherita Vicario, Marta Del Grandi, Peter White, Savana Funk e il musicista palestinese Tareq Abu Salameh. A presentare l’evento saranno la stand-up comedian Monir Ghassem e i conduttori radiofonici Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. L’immagine del progetto è firmata dall’illustratrice di fama internazionale Olimpia Zagnoli, mentre la grafica è curata da WetStudio.
Donazioni e sostegno alle ONG attive a Gaza
Il ricavato della biglietteria e delle donazioni online sarà devoluto in parti uguali (al netto delle spese vive) a tre organizzazioni che operano direttamente sul campo:
Gli organizzatori – DNA Concerti, Nur Al Habash, Panico Concerti, Petricore Sounds, in collaborazione con Falastin e Spaghetti Unplugged – hanno dichiarato:
“A quasi un anno dalla nostra prima iniziativa, continuiamo ad assistere a un genocidio trasmesso in diretta, una crisi umanitaria senza fine, nell’indifferenza colpevole della comunità internazionale. Come promotori culturali, sentiamo la responsabilità di non distogliere l'attenzione. Per questo, con questo evento, chiediamo ancora una volta il cessate il fuoco immediato e la fine di ogni forma di sostegno politico, economico e militare ad Israele. Con Nessun Dorma torniamo a intrecciare musica e solidarietà, per sostenere chi opera a Gaza e in Palestina e chi ogni giorno resiste. Ringraziamo di cuore le artiste e gli artisti che, con generosità e coraggio, mettono il loro talento al servizio di una causa che ci riguarda tutti.”
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il profilo Instagram ufficiale.