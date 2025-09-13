“Nessun Dorma”, arriva la terza edizione al Testaccio Estate di Roma

Domenica 14 settembre, Roma ospita la terza edizione di “Nessun Dorma”, il concerto di beneficenza dedicato all’emergenza umanitaria in Palestina. L’appuntamento è a Testaccio Estate, nell’ambito del festival Falastin, che da anni celebra la cultura palestinese in Italia con eventi diffusi in varie location della capitale.

Dopo le tappe di Milano e Bologna, che hanno visto sul palco artisti come Mannarino, Coez, Cosmo, Francesca Michielin, Gaia, Venerus, Ditonellapiaga e Mecna, e che hanno raccolto la cifra record di 88.761 euro, l’evento torna con lo stesso obiettivo: offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese, costretta da oltre un anno e mezzo a vivere in condizioni disumane a causa delle politiche di Israele e dell’inerzia della comunità internazionale.

Il concerto è già sold out, ma è possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso. È attivo online il link per la raccolta di donazioni online, per quanti non saranno presenti ma vorranno comunque contribuire all’iniziativa: https://www.produzionidalbasso.com/project/nessun-dorma-sostegno-a-gaza.