Nino D'Angelo in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Venerdì 12, il cantautore farà tappa nella città partenopea nell'ambito del tour "I miei meravigliosi anni ’80 estate 2025"
Venerdì 12 settembre va in scena la seconda delle due date di Nino D'Angelo in Piazza del Plebiscito, a Napoli.
Nino D'Angelo da Napoli a Venezia
Giovedì 11 settembre, dal palco allestito in Piazza del Plebiscito, Nino D'Angelo ha lanciato un appello contro la guerra. "Le criature teneno tutte o stesso culore. Saranno palestinesi, ucraini, di qualsiasi posto del mondo: e criature nun se toccano!”, ha detto, prima di dare il via al concerto.
Intanto, a Venezia, ha debuttato Nino. 18 Giorni, documentario intenso e personale diretto da Toni D’Angelo, suo figlio. Il film è stato presentato fuori concorso, nella sezione Speciale Cinema & Musica, e arriverà in sala dal 20 novembre distribuito da Nexo Studios. Il titolo fa riferimento ai diciotto giorni che separarono la nascita di Toni da quando Nino era impegnato in Sicilia con la sceneggiata che l’aveva già reso noto: un periodo di distanza tra padre e figlio che diventa la chiave narrativa per esplorare le radici, il rapporto familiare e il percorso artistico. Nel documentario, Toni segue il padre durante la preparazione di un concerto evento (I miei meravigliosi anni ’80), alternando le prove, le tappe del tour e momenti nei luoghi dell’infanzia di Nino: quartieri come San Pietro a Patierno e Casoria a Napoli, che hanno segnato la sua crescita. Il racconto non si limita ai successi: emergono anche le sfide e i pregiudizi affrontati, la percezione pubblica limitante (il famoso “caschetto”), la pressione, gli alti e bassi psicologici che hanno accompagnato la carriera.
La possibile scaletta
La scaletta del concerto di Nino D'Angelo a Napoli non è stata ufficializzata. Tuttavia, è probabile che venerdì 12 replichi quanto portato in scena la sera precedente:
Batticuore
Fotoromanzo
Vedrai
Odio e lacreme
Dint’ ‘e mane
Via Torino 3
Pe Me Tu Si
Che ssi pe me
Canzona mia
Notte in bianco
Mentecuore
Honey Bee – Sfilata caschetti
Pe te conquista’
Bella
Fra 50 anne
Na Muntagna e poesia
Il letto degli amanti
Mio caro pubblico
Chesta sera
Sciappa
Splash
Proviamo ancora
Fantasia
Cenere d’amore
Jammo Ja’
Jesce Sole
Maledetto treno
E’ Bello
Stupida Avventura
Per sempre tua sarò
Chiara
L’Ammiratrice
Senza Giacca e Cravatta
‘O Pate
Marì
Nu jeans e una maglietta
Sott’ ‘e stelle
Sogno d’estate
Ciao amore
Vai
Io Vivo
Il cammino dell’amore
A Discoteca
Ragazzina rock
Popcorn e patatine
A mare oo
Napoli