Nino D'Angelo in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Venerdì 12 settembre va in scena la seconda delle due date di Nino D'Angelo in Piazza del Plebiscito, a Napoli.

Nino D'Angelo da Napoli a Venezia

Giovedì 11 settembre, dal palco allestito in Piazza del Plebiscito, Nino D'Angelo ha lanciato un appello contro la guerra. "Le criature teneno tutte o stesso culore. Saranno palestinesi, ucraini, di qualsiasi posto del mondo: e criature nun se toccano!”, ha detto, prima di dare il via al concerto.

Intanto, a Venezia, ha debuttato Nino. 18 Giorni, documentario intenso e personale diretto da Toni D’Angelo, suo figlio. Il film è stato presentato fuori concorso, nella sezione Speciale Cinema & Musica, e arriverà in sala dal 20 novembre distribuito da Nexo Studios. Il titolo fa riferimento ai diciotto giorni che separarono la nascita di Toni da quando Nino era impegnato in Sicilia con la sceneggiata che l’aveva già reso noto: un periodo di distanza tra padre e figlio che diventa la chiave narrativa per esplorare le radici, il rapporto familiare e il percorso artistico. Nel documentario, Toni segue il padre durante la preparazione di un concerto evento (I miei meravigliosi anni ’80), alternando le prove, le tappe del tour e momenti nei luoghi dell’infanzia di Nino: quartieri come San Pietro a Patierno e Casoria a Napoli, che hanno segnato la sua crescita. Il racconto non si limita ai successi: emergono anche le sfide e i pregiudizi affrontati, la percezione pubblica limitante (il famoso “caschetto”), la pressione, gli alti e bassi psicologici che hanno accompagnato la carriera.