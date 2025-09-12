Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nino D'Angelo in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Musica
©Getty

Venerdì 12, il cantautore farà tappa nella città partenopea nell'ambito del tour "I miei meravigliosi anni ’80 estate 2025"

Venerdì 12 settembre va in scena la seconda delle due date di Nino D'Angelo in Piazza del Plebiscito, a Napoli.

Nino D'Angelo da Napoli a Venezia

Giovedì 11 settembre, dal palco allestito in Piazza del Plebiscito, Nino D'Angelo ha lanciato un appello contro la guerra. "Le criature teneno tutte o stesso culore. Saranno palestinesi, ucraini, di qualsiasi posto del mondo: e criature nun se toccano!”, ha detto, prima di dare il via al concerto.

 

Intanto, a Venezia, ha debuttato Nino. 18 Giorni, documentario intenso e personale diretto da Toni D’Angelo, suo figlio. Il film è stato presentato fuori concorso, nella sezione Speciale Cinema & Musica, e arriverà in sala dal 20 novembre distribuito da Nexo Studios. Il titolo fa riferimento ai diciotto giorni che separarono la nascita di Toni da quando Nino era impegnato in Sicilia con la sceneggiata che l’aveva già reso noto: un periodo di distanza tra padre e figlio che diventa la chiave narrativa per esplorare le radici, il rapporto familiare e il percorso artistico. Nel documentario, Toni segue il padre durante la preparazione di un concerto evento (I miei meravigliosi anni ’80), alternando le prove, le tappe del tour e momenti nei luoghi dell’infanzia di Nino: quartieri come San Pietro a Patierno e Casoria a Napoli, che hanno segnato la sua crescita. Il racconto non si limita ai successi: emergono anche le sfide e i pregiudizi affrontati, la percezione pubblica limitante (il famoso “caschetto”), la pressione, gli alti e bassi psicologici che hanno accompagnato la carriera. 

La possibile scaletta

La scaletta del concerto di Nino D'Angelo a Napoli non è stata ufficializzata. Tuttavia, è probabile che venerdì 12 replichi quanto portato in scena la sera precedente:

Batticuore

Fotoromanzo

Vedrai

Odio e lacreme

Dint’ ‘e mane

Via Torino 3

Pe Me Tu Si

Che ssi pe me

Canzona mia

Notte in bianco

Mentecuore

Honey Bee – Sfilata caschetti

Pe te conquista’

Bella

Fra 50 anne

Na Muntagna e poesia

Il letto degli amanti

Mio caro pubblico

Chesta sera

Sciappa

Splash

Proviamo ancora

Fantasia

Cenere d’amore

Jammo Ja’

Jesce Sole

Maledetto treno

E’ Bello

Stupida Avventura

Per sempre tua sarò

Chiara

L’Ammiratrice

Senza Giacca e Cravatta

‘O Pate

Marì

Nu jeans e una maglietta

Sott’ ‘e stelle

Sogno d’estate

Ciao amore

Vai

Io Vivo

Il cammino dell’amore

A Discoteca

Ragazzina rock

Popcorn e patatine

A mare oo

Napoli

Approfondimento

Venezia, fuori concorso "Nino. 18 giorni" di Toni D'angelo

Spettacolo: Ultime notizie

Damiano David, uscita la nuova canzone Talk to Me: testo e significato

Musica

Il 12 settembre 2025, ossia oggi, segna l’arrivo di un nuovo capitolo nella carriera solista del...

Big Little Lies 3: in produzione un nuovo capitolo della serie HBO

Serie TV

Dopo oltre sei anni dall’ultima stagione, Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie torneranno...

X Factor 2025, Vicky J. Della Peruta canta “La cura per me” di Giorgia

TV Show sky uno

Potrebbe essere la scelta più coraggiosa di sempre: Vicky, “metà napoletana e metà dominicana”,...

Harry Potter, da fan fiction a film: Alchemised diventa una pellicola

Cinema

Un nuovo progetto cinematografico riporta il magico universo di Hogwarts sul grande schermo, ma...

X Factor 2025, Piercesare emoziona i giudici con “Chandelier”. VIDEO

TV Show sky uno

Il 25enne milanese da poco laureato in Finanza, con la sua esibizione sulle note di “Chandelier”...

Spettacolo: Per te