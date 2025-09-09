Sigur Rós, la possibile scaletta del concerto a Milano

La formazione islandese, composta da Jónsi, Goggi e Kjarri, sarà protagonista di quattro appuntamenti live in Italia: martedì 9 e mercoledì 10 settembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, venerdì 12 e sabato 13 settembre alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma
La lunga attesa è quasi terminata. Il 9 settembre i Sigur Rós saranno in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano per il primo dei due appuntamenti previsti nel capoluogo meneghino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte dalla formazione guidata dalla voce di Jónsi.
Sigur Rós, le quattro date in italia
Il gruppo islandese è tra le formazioni più innovative e riconoscibili del panorama internazionale. In circa trent’anni di carriera i Sigur Rós hanno ammaliato ed emozionato il pubblico di tutto il mondo. Martedì 9 settembre la band sarà in concerto al Teatro degli Arcimboldi, questo l’indirizzo: viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milano. Secondo quanto rilanciato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le diciassette canzoni eseguite al concerto di Vienna nella serata di domenica 7 settembre :
- Blóðberg
- Ekki múkk
- Fljótavík
- 8
- Von
- Andvari
- Starálfur
- Dauðalogn
- Varðeldur
- Vaka
- Samskeyti
- Ylur
- Skel
- All Aright
- Álafoss
- Sé lest
- Hoppípolla
- Avalon
Archiviato questo primo concerto, i Sigur Rós, formati da Jónsi, Goggi e Kjarri, saranno protagonisti di altri tre appuntamenti live in Italia:
- mercoledì 10 settembre, Milano - Teatro degli Arcimboldi
- venerdì 12 settembre, Roma - Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia
- sabato 13 settembre, Roma - Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia
Dopo le date nel nostro Paese, il gruppo proseguirà la tournée con orchestra toccando molte altre nazioni: Estonia, Belgio, Francia, Regno Unito e infine Olanda per i tre appuntamenti conclusivi in programma ad Amsterdam.
Nel 1997 i Sigur Rós hanno pubblicato il loro primo album Von conquistando immediatamente l’attenzione del pubblico e della critica. Negli anni successivi il gruppo si è affermato come una delle realtà più originali grazie anche all’utilizzo del Vonlenska, una lingua inventata usata nei testi dei brani. Tra i progetti più popolari del gruppo troviamo Með suð í eyrum við spilum endalaust e Valtari, usciti rispettivamente nel 2008 e nel 2012.
Inoltre, la formazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali una candidatura nella categoria Best Alternative Music Album alla 46esima edizione dei Grammy Awards. Citiamo anche la vittoria della statuetta Best Video grazie a Vaka agli MTV Europe Music Awards 2003.
