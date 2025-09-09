Sigur Rós, la possibile scaletta del concerto a Milano

La formazione islandese, composta da Jónsi, Goggi e Kjarri, sarà protagonista di quattro appuntamenti live in Italia: martedì 9 e mercoledì 10 settembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, venerdì 12 e sabato 13 settembre alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

La lunga attesa è quasi terminata. Il 9 settembre i Sigur Rós saranno in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano per il primo dei due appuntamenti previsti nel capoluogo meneghino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte dalla formazione guidata dalla voce di Jónsi .

Sigur Rós, le quattro date in italia

Il gruppo islandese è tra le formazioni più innovative e riconoscibili del panorama internazionale. In circa trent’anni di carriera i Sigur Rós hanno ammaliato ed emozionato il pubblico di tutto il mondo. Martedì 9 settembre la band sarà in concerto al Teatro degli Arcimboldi, questo l’indirizzo: viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milano. Secondo quanto rilanciato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.

Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le diciassette canzoni eseguite al concerto di Vienna nella serata di domenica 7 settembre :

Blóðberg

Ekki múkk

Fljótavík

8

Von

Andvari

Starálfur

Dauðalogn

Varðeldur

Vaka

Samskeyti

Ylur

Skel

All Aright

Álafoss

Sé lest

Hoppípolla

Avalon