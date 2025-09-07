Yfan Wu vince il 65° Concorso Pianistico Ferruccio Busoni

Esplora tutte le offerte Sky
Yfan Wu vince il 65° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni

Musica
foto di Lucia Rose Buffa

Il pianista cinese si aggiudica il primo premio davanti a Sandro Nebieridze, Christos Fountos, Zhoughua Wei, Elia Cecino e Zeyu Shen

Yfan Wu è il vincitore del Primo Premio del 65° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. La notizia è stata data domenica 7 settembre dalla giuria internazionale presieduta da Sir David Pountney. Yifan Wu vince anche il Premio speciale del Pubblico

Il Secondo Premio (10.000 euro offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio) va a Sandro Nebieridze, il Terzo Premio (5.000 euro offerti da dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Bolzano) va a Christos Fountos. Zhonghua Wei si aggiudica il Quarto Premio (4.000 euro offerti da Volksbank), mentre è l’italiano Elia Cecino a vincere il Quinto Premio (3.000 euro offerti da Rotary Club Bolzano Bozen). Infine, il Sesto Premio (2.500 euro offerti da Fiera Bolzano) è stato assegnato a Zeyu Shen

La carriera di Yfan Wu

Yifan Wu, insignito del titolo di Young Steinway Artist, si è affermato in concorsi pianistici internazionali di rilievo, conquistando il primo premio al Singapore International Piano Competition e il quinto premio al Shenzhen International Piano Concerto Competition.

Da allora si è esibito in recital in Cina e all’estero, ricevendo unanimi consensi anche nelle sue apparizioni come solista con la Shenzhen Symphony Orchestra e la Shanghai Philharmonic Orchestra.

 

Nell’estate del 2024 ha partecipato al Piano Summer organizzato dal pianista Vladimir Feltsman, dove ha vinto il primo premio alla Jacob Flier International Piano Competition.

In seguito a questo successo, è stato invitato dalla Feltsman Piano Foundation a debuttare alla Carnegie Weill Hall nel marzo 2025.

