Yfan Wu vince il 65° Concorso Pianistico Ferruccio Busoni

Il pianista cinese si aggiudica il primo premio davanti a Sandro Nebieridze, Christos Fountos, Zhoughua Wei, Elia Cecino e Zeyu Shen

Yfan Wu è il vincitore del Primo Premio del 65° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. La notizia è stata data domenica 7 settembre dalla giuria internazionale presieduta da Sir David Pountney. Yifan Wu vince anche il Premio speciale del Pubblico.

Il Secondo Premio (10.000 euro offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio) va a Sandro Nebieridze, il Terzo Premio (5.000 euro offerti da dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Bolzano) va a Christos Fountos. Zhonghua Wei si aggiudica il Quarto Premio (4.000 euro offerti da Volksbank), mentre è l’italiano Elia Cecino a vincere il Quinto Premio (3.000 euro offerti da Rotary Club Bolzano Bozen). Infine, il Sesto Premio (2.500 euro offerti da Fiera Bolzano) è stato assegnato a Zeyu Shen.