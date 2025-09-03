Esplora tutte le offerte Sky
"Double Infinity", il nuovo album dei Big Thief: "Un disco che racconta la nostra storia"

Valentina Clemente

Foto di Bobby Doherty

Nove tracce scelte tra circa cinquanta brani registrati. L’impossibilità di scindere ciò che accade nella vita quotidiana da quello che viene raccontato nelle canzoni, e la capacità di capire quando il brano è giusto per quel disco. I concerti, che li porteranno in Italia il 14 giugno 2026 al Circolo Magnolia di Milano e il desiderio, un giorno, di fare anche una versione live dell'ultimo lavoro. La nostra intervista

 

