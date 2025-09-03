Nove tracce scelte tra circa cinquanta brani registrati. L’impossibilità di scindere ciò che accade nella vita quotidiana da quello che viene raccontato nelle canzoni, e la capacità di capire quando il brano è giusto per quel disco. I concerti, che li porteranno in Italia il 14 giugno 2026 al Circolo Magnolia di Milano e il desiderio, un giorno, di fare anche una versione live dell'ultimo lavoro. La nostra intervista