Musica
Ti ricordi il suono del Play? Il ritorno del Walkman e la libertà che ci ha insegnato
È stato il primo oggetto a regalarci una colonna sonora tascabile. Ma il Walkman non è solo nostalgia: è un manifesto di autonomia, cultura pop e rivoluzione personale. Dentro questa lunga lettura, storia, sociologia e mito si intrecciano con i ricordi di chi lo ha vissuto e con l’analisi della prof.ssa Emanuela Mora. Un viaggio nella memoria che parla anche del nostro presente
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi