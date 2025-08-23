È stato il primo oggetto a regalarci una colonna sonora tascabile. Ma il Walkman non è solo nostalgia: è un manifesto di autonomia, cultura pop e rivoluzione personale. Dentro questa lunga lettura, storia, sociologia e mito si intrecciano con i ricordi di chi lo ha vissuto e con l’analisi della prof.ssa Emanuela Mora. Un viaggio nella memoria che parla anche del nostro presente