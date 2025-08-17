FOMO, la paura di restare fuori dal giro, soprattutto a Milano: è quello che racconta Il Pagante nel nuovo album, dedicato proprio alla Fear of Missing Out. Con l’autoironia che da sempre caratterizza le loro canzoni, il duo racconta nei nuovi brani la contemporaneità: “Tutto nasce dall’osservazione di ciò che ci circonda. FOMO arriva dopo un po’ di tempo: non abbiamo mai fretta di pubblicare cose nuove, lo facciamo solo quando abbiamo qualcosa da dire” ci hanno raccontato al Red Valley Festival. L’intervista