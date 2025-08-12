Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Quanto valgono veramente gli stream delle canzoni?

Michele Boroni

Michele Boroni

©Getty

In un mercato musicale profondamente mutato, equiparare gli ascolti sulle piattaforme all'acquisto dei dischi o download è un'operazione sbagliata e fuorviante. Proviamo a scoprire qual è il loro vero peso e quali invece sono i dati e le informazioni importanti per decretare il successo di un brano o di un artista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ