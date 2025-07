Rockin’1000 10 Years Celebration, ecco Negrita, Negramaro e Michielin

Si chiama Rockin’1000 10 Years Celebration: Rockin’1000 celebra i dieci anni dalla nascita della più grande rock band del mondo con un ricco calendario di appuntamenti che anticipano l’attesissima doppia data evento del 26 e 27 luglio allo Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, luogo simbolo da cui tutto è partito.

La Rockin’1000 Week, in collaborazione con il Comune di Cesena e Visit Romagna, si presenta con un programma ricchissimo, è stata pensata per coinvolgere la città di Cesena con un’esperienza unica nel suo genere che mette al centro musica, cultura e partecipazione collettiva. Tra gli appuntamenti la presentazione del libro Da Zero a Mille con Fabio Zaffagnini, ideatore del progetto, che racconterà la straordinaria avventura che ha portato un sogno a diventare un movimento globale.



Ma la Rockin’1000 week culminerà con le due date evento, sabato 26 e domenica 27 luglio allo Orogel Stadium-Dino Manuzzii di Cesena, che saranno accompagnate dal direttore d’orchestra Daniel Plentz. Il cast d’eccezione delle due serate vede tra i protagonisti di sabato 26 luglio i Negrita e Piero Pelù, mentre domenica 27 luglio saliranno sul palco Francesca Michielin, i Negramaro e Fast Animal & Slow Kids e Peppe Vessicchio in veste di direttore d’orchestra. Lodovica Comello sarà invece la conduttrice speciale delle due serate.



Tra le altre attività di Rockin’1000, anche le Rockin'1000 JAM, circuito internazionale di appuntamenti che toccano Milano, New York e San Paolo, dove la musica dal vivo e la condivisione sono al centro. Dopo le due attesissime date italiane a Cesena, la band si prepara a salire sul palco anche a Leiria, in Portogallo, il 6 settembre 2025. Ma sarà proprio a Cesena che l’emozione raggiungerà il suo apice: la musica tornerà a risuonare con un’energia mai vista prima. In occasione del decimo anniversario, i musicisti di Rockin’1000 guardano al futuro con una nuova sfida: in aggiunta all’esperienza gratuita e accessibile a tutti, nasce la membership ufficiale, un modo rivoluzionario per diventare parte attiva della più grande rock band del mondo. Con lo slogan Take a Walk on the Rock Side, la membership permetterà di partecipare ancora più da vicino al futuro del progetto.



I due concerti sono patrocinati e supportati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Cesena. Radio Italia è radio partner dell’evento. Tra i brand sponsor del decennale anche Generali Italia e Conad, oltre a Campomaggi, realtà storica nella produzione di borse che, come Rockin’1000, raccontano storie di passione e autenticità; questa collaborazione è un inno alla bellezza dell’imperfezione, alla forza del collettivo e alla libertà di espressione. I biglietti per le due date evento, previste per il prossimo 26 e 27 luglio allo Stadio Orogel Manuzzi, sono disponibili sul sito di Vivaticket.