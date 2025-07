Cioffi Mar e Lucas reinterpretano Sola (Ti Amo) di Umberto Tozzi

E' uscita in tutte le radio il singolo Sola (Ti Amo), interpretato dal cantautore Cioffi con Mar Lucas, voce emergente nella nuova generazione del pop spagnolo. L’inedita coppia canta interamente in italiano, una reniterpreptazione del brano Sola (Ti Amo) di Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi, un classico della musica italiana e grande successo in tutto il mondo. SOLA (TI AMO) è una ballata travestita da tormentone. Costruita sulla reprise dell'iconica hit di Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi (Ti Amo), questo nuovo brano di Cioffi racconta quella forma di solitudine che si prova non quando si è soli, ma quando si è con qualcuno che non c’è davvero: distratto, assente, altrove. "È un pezzo che sorride in superficie, ma piange sottopelle. Perfetto per chi ha amato troppo e ricevuto troppo poco. Un inno silenzioso a chi si sente invisibile… anche sotto il sole", commentano gli artisti.