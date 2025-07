"Il mio sogno è che la musica resti umana" ci racconta Youssou N'Dour in un'intervista. L'artista ed ex ministro senegalese, che è stato in Sardegna per l'unica data italiana del suo tour, descrive la sua carriera e le sue paure, in un mondo - anche musicale - in cui l'intelligenza artificiale ha una presenza molto forte. Ma l'artista, che sui sogni ha costruito un solido percorso artistico, resta fiducioso su ciò che ci aspetta nel futuro