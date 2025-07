Silvia Tancredi presenta il singolo Forget You: il video

"Dopo ogni lotta, ogni conflitto e conquista ho imparato che ciò che rimane nelle nostre vite è soltanto il bene”. Il mio ultimo singolo Forget you è un invito a tenersi stretto solo l’amore e a lasciare andare la sofferenza; questa canzone nasce pensando a chi non c’è più, a quanto sia importante perdonare, anche se stessi, per potersi così liberare dai sensi di colpa e vivere a pieno la nostra natura più libera.

Musicalmente, con questo nuovo brano e con l’intero album, che verrà pubblicato a settembre di quest’anno e diventerà il mio quarto lavoro da solista, ho sentito l’esigenza di prendere le distanze dalle solite sonorità soul e gospel che hanno da sempre contraddistinto i miei lavori precedenti e che mi hanno permesso di viaggiare svariate volte negli Stati Uniti, di tessere relazioni con artisti della scena gospel di NY ed esibirmi live numerose volte, portando le mie canzoni oltre che i classici del gospel e del soul.



Il mio essere bianca ed europea, ma con un linguaggio “black”, ha sempre incuriosito il pubblico e gli artisti con i quali ho avuto modo di relazionarmi. L’ultimo viaggio di circa un anno fa a Nashville è stato soprattutto all’insegna della ricerca di un nuovo suono che potesse valorizzare le nuove tracce che, inconsciamente, stavano già prendendo una direzione diversa e un’evoluzione dal punto di vista della scrittura musicale e dei testi. La cultura country e il gospel di estrazione bianca è stata una vera rivelazione! I giorni passati tra un club e l’altro per ascoltare i più disparati artisti, la possibilità di poter cantare agli RCA’s Historic Studio B e l’ascolto di varie performances al Grand Ole Opry hanno acceso la fiamma per questo nuovo brano e per l’intero LP.



Forget You raccoglie appieno queste suggestioni: l’arrangiamento, soprattutto con l’intreccio delle chitarre acustiche, del pianoforte e della slide guitar, valorizza l’idea sonora che avevo in mente e, grazie al contributo del mio produttore artistico Luigi “Gigi” Rivetti e dei musicisti che mi supportano con entusiasmo sia in studio che dal vivo, credo di essere riuscita nel mio intento; mi auguro che anche il pubblico possa percepirlo. Il videoclip di Forget you, girato da Erika Grosso e diretto da me e Gigi Rivetti presso Abnucleas Absurdity Laredo recording Factory (studio di registrazione nei pressi di Torino scelto come location per le riprese) ha enfatizzato ulteriormente il legame con i miei musicisti e la condivisione della vita “da studio”: è stato davvero emozionante “rivedersi” in uno degli ambienti a me più familiari e, riviverla insieme ai miei strumentisti, ha fatto nascere in me il desiderio di continuare a credere nel lavoro in team, che da sempre contraddistingue il mio progetto musicale e nel quale credo davvero molto. In ultimo, vorrei ringraziare The Palma Music e Reload Music Italia, la mia press agent Laura Frigerio e il mio booking live Better Music per il supporto continuo, e tutte le persone che sempre ci sono state e sempre ci saranno.