Mars Era presentano il singolo Sciacalli: il video

Sciacalli è il nostro singolo e video di protesta contro chi approfitta del più debole, cerca di raggirarlo e trarne beneficio solo ed esclusivamente per se stesso. Lo sciacallo truffa, in ogni ambito, può nascondersi dietro una cornetta telefonica o un indirizzo email, oppure trovarsi in strada cercando di attirare la gente. Lo sciacallo sa essere amichevole ed affabile a voce, ma i suoi discorsi e le sue battute sono finti

come maschere di plastica sorridenti. Lo sciacallo si nutre dei sogni e delle speranze di chi cerca di trovare un proprio spazio nel mondo, o una ragione di vita, o di sbarcare il lunario con tutte le chance che la vita gli può offrire. Lo sciacallo promette solo menzogne, false illusioni, mera finzione.



È stata nostra consuetudine incontrare e approcciare diversi sciacalli in questi anni di musica insieme, noi gli abbiamo sempre identificati e voluti evitare. Ne siamo vaccinati. Ci fidiamo solamente di pochi ma buoni, non ci fidiamo di chi offre camminate in discesa, bensì di chi conosce bene la soddisfazione nell'aver completato una lunga salita. Per realizzare un video che potesse rendere in immagini questi input abbiamo utilizzato l'AI, ma non è stato un lavoro semplice: abbiamo prima scritto uno storyboard con carta e penna, ispirandoci alla nostra immaginazione collettiva, e poi abbiamo elaborato scena dopo scena, facendo molte

prove e tentativi, provando a dare un taglio cinematografico al video. Ne è uscito un lavoro complesso ed articolato ma molto veritiero e stimolante. Speriamo vi piaccia.



Ma chi sono i Mars Era? Ci siamo formati nel 2014, eravamo quattro giovanissimi ragazzi alla ricerca di emozioni da sfogare tramite il rock. Abbiamo pubblicato due album nel 2017 e nel 2021, ed un anno e mezzo fa l'incontro con Max Zanotti ci ha aiutato a rafforzare un cambio di stile, virando sul cantato in italiano, cercando un rock musicalmente più d'impatto all'ascolto, senza perdere la nostra matrice stoner rock iniziale. È così che è iniziato Calce, il nostro nuovo album in uscita per VRec Music Label. Speriamo Sciacalli vi piaccia e vi dia la motivazione giusta per non fermarvi mai.