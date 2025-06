Tuffo ad Angelo, il nuovo singolo di Giuliettacome, è un’energica ballad che affronta con poesia e lucidità la distanza tra il nostro "io" interiore e l'immagine e le aspettative che gli altri proiettano su di noi. Un sound sospeso tra delicatezza e impatto, dove drum machine incisive e synth stratificati creano un'atmosfera magnetica, perfetta per chi ama il pop sofisticato con un’anima urban. Un brano profondo a livello contenutistico, ma allo stesso tempo accessibile e catchy. Il singolo, in lingua italiana e spagnola, presenta una citazione coltaal mondo del cinema, al celebre cineasta cinese Wong Kar-wai, regista del film Angeli Perduti del 1995.



Il brano racconta di come in una relazione a volte non sia facile mostrare da subito tutti i lati della propria personalità, soprattutto quelli più oscuri, irrequieti e legati all’inconscio. Non solo per la paura di farli vedere agli altri, ma anche per la mancanza, da parte altrui, di saperli riconoscere, accettare e amare. L’artista infatti pone l’attenzione su quanto venga richiesto alle donne di essere sempre rassicuranti e accomodanti, senza poter essere semplicemente loro stesse, anche riflessive, malinconiche, o sfidanti.



Come racconta Giuliettacome: "’Tuffo ad Angelo è ispirato alla frase di Virginia Woolf: il dovere di una scrittrice è quello di uccidere l’angelo del focolare. È un brano che parla di come soprattutto noi donne siamo educate a diventare il più rassicuranti possibili. Nella canzone dico io sono altro, non sono un mare calmo. Sono una persona che vuole essere libera da obblighi e da imposizioni. L’immagine del tuffo esprime la paura ma anche la voglia di buttarsi e andare oltre, stare fuori in mare aperto al di là di ogni costrutto o pregiudizio".