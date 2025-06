Il maestro e compositore porta sul palco il progetto Musica nell'Anima che prevede anche l'esecuzione del concerto nato durante la malattia. Che, come ci ha detto, "ora dorme ma so che può risvegliarsi in ogni momento". Quattro soli gli appuntamenti dell'estate 2025: Roma, Taormina, Venezia e Firenze. L'intervista