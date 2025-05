Popsophia, ad Ancona la musica incontra magia, filosofia e scienza

Dall’8 all’11 maggio il Teatro delle Muse di Ancona ospiterà una nuova edizione di

Popsophia, il festival della pop filosofia che quest’anno si tinge di incanto con il tema

Abracadabra. Un viaggio attraverso il pensiero filosofico e il mondo dell’occulto, tra

alchimia, esoterismo e cultura pop. Un calendario fitto di incontri, spettacoli e

approfondimenti per esplorare il legame tra filosofia e magia nella contemporaneità. Tra le stanze delle Muse anche il nuovo allestimento della Mostra all’interno della galleria virtuale e modulare MeGa. Tornano, potenziati, anche i laboratori per bambini e adulti.



Popsophia 2025 si avventurerà in un territorio altrettanto affascinante e pericoloso: il realismo magico, la tecnomagia e il pensiero superstizioso. Quattro giornate, dal pomeriggio a notte fonda, con tanti incontri pomeridiani e tre nuovi philoshow serali, i grandi spettacoli musicali prodotti da Popsophia con la direttrice artistica Lucrezia Ercoli, la regia di Riccardo Minnucci, le esecuzioni live della band Factory composta da

11 musicisti e le coreografie del corpo di ballo di Espressione Arte Danza che sul palco delle Muse metteranno in scena i temi del festival. E poi ancora la nuova mostra digitale visitabile coi visori VR nella galleria modulare MeGa, completamente rinnovata per un’esperienza ancora più immersiva, e le “pozioni di filosofia” con i laboratori di filosofia pratica per adulti e bambini per approfondire le suggestioni raccolte durante gli incontri.