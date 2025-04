Tre prefestivi di fila e le aperture dei locali di Ibiza. Negli ultimi dieci giorni e notti di questo aprile 2025 non mancano gli appuntamenti con discoteche e festival, in Italia e nel resto del mondo. Ne abbiamo selezionati alcuni

Nel lungo week-end di Pasqua domenica 20 aprile all’Altromondo Studios di Rimini Gigi d’Agostino, alla Baia Imperiale di Gabicce Afroraduno con Daniele Baldelli, Mozart e Rubens, al Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro Icy Subzero e Ingrid, al King’s di Jesolo Argy, al Madame Butterfly di Ferrara Spirit of Trance con Vini Vici, al Peter Pan Club di Misano Adriatico Luciano, al Tenax di Firenze Ricardo Villalobos b2b Raresh. Domenica 21 al Centro Direzionale di Napoli Circoloco con Bradley Zero, Mochakk e Peggy Gou, al Muretto di Jesolo Marco Carola. Non mancano ovviamente i festival: SunIce a Sankt Moritz, Svizzera con Agents of Time, Lilly Palmer e Shizma (da giovedì 17 a domenica 20), Terminal V ad Edimburgo, Scozia con Deborah De Luca, Patrick Mason e Reiner Zonneveld (sabato 19 e domenica 20), Decibel Easter Edition a Firenze con Fatboy Slim, I Hate Models e Marco Faraone (domenica 20 e lunedì 21), senza ovviamente dimenticarsi che dal 18 al 20 si celebra il secondo e ultimo fine settimana del festival Coachella, con una percentuale di artisti elettronici mai riscontrata prima.



Mercoledì 23 aprile tutti a Ibiza, dove quasi tutti i club della isla inaugurano la propria

stagione: le cosiddette aperture prima dell’emergenza sanitaria avvenivano tra maggio e giugno; dal 2022 si è deciso di anticiparle, anche grazie allo svolgimento dell’International Music Summit, uno dei ritrovi più importanti per l’industria musicale, in particolare per quanto concerne l’universo elettronico. Il calendario propone un autentico tour de force, con appuntamenti al Chinois da mercoledì 23 a domenica 27 con Ricardo Villalobos, Melanie Ribbe e Claptone; venerdì 25 a Dalt Vila – patrimonio dell’UNESCO – grand finale dell’IMS con Korolova, Paco Osuna e Pete Tong, al Pacha da venerdì 25 a domenica 27 si succedono Solomun, Purple Disco Machine e ANOTR, sabato 26 autentica staffetta tra Hï e Ushuaïa: si inizia all’ora di pranzo all’ Hï e dalle 23 sino all’alba ci si sposta all’Ushuaïa dove si andrà avanti almeno sino all’alba con nomi quali Amelie Lens, Miss Monique e Paul Kalkbrenner. Lunedì 28 questa autentica maratona dance si concluderà al DC-10 dove inaugurano i lunedì del CircoLoco con &ME and Rampa, Seth Troxler e Tania Vulcano. Mentre a Ibiza impazzeranno le inaugurazioni, in Italia non si starà certo fermi. Giusto tre esempi: Aperyshow Charity Event ad Arsego, Padova dal giovedì 24 a domenica 27 aprile, il 30 aprile e il 1° maggio con Andro, DJ Matrix, Eiffel 65 e tantissimi altri: saranno infatti

300 gli artisti che parteciperanno a quello che va considerato il primo Charity Festival italiano; a tutta techno Galactica al Cocoricò di Riccione (giovedì 24 e venerdì 25) con 999999999, Indira Paganotto e Giorgia Angiuli; mercoledì 30 aprile inizia la stagione estiva dell’ex Macello di Milano, che avevamo lasciato lo scorso settembre durante la Fashion Week con una serie di superguest e che torna appunto il 30 aprile con il primo appuntamento con Vision Open Air e la premiere mondiale di LINK, il nuovo party/format di Ilario Alicante. Sabato 24 maggio sarà il turno del collettivo tedesco Keinemusik, tra i grandi protagonisti del succitato Coachella, con il dj e producer &ME che sarà impegnato in un set di quattro ore. Mai come negli ultimi giorni di aprile ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta per i fan della house e della techno e di tutte le sue diramazioni.