Katadeo, il nuovo singolo orientaleggiante è Esotyka: il video

Esotyka è un brano intriso di simbolismi, doppi sensi e messaggi subliminali. Da un lato, celebra le antiche tradizioni popolari della Sicilia, una terra in cui santi, edicole votive e solenni processioni si tramandano da generazioni, intrecciandosi con la storia e l’identità dell’isola. Dall’altro, evoca la passione ardente che pervade questa terra unica, dove la lava scorre incessantemente nel sottosuolo e dove sapori e profumi costituiscono l’essenza stessa della vita quotidiana.



Il brano non manca di sottolineare l’importanza del dialetto stretto, custode di memoria e autenticità, lanciando al contempo una sottile critica alla crescente turistificazione del territorio. Troppo spesso il Sud Italia viene descritto come un "Nord mancato", un "non-Nord", quasi fosse privo di qualcosa. In realtà, è un universo a sé stante, ricco di fascino e potenza, capace di incantare chiunque vi metta piede, attratto dalle sue infinite meraviglie paesaggistiche.



Il videoclip si immerge in questo universo, prendendo vita all'interno del suggestivo carnevale di "A Maschira a Cattafi", celebrato nel piccolo borgo di Cattafi, in provincia di Messina. Qui, storia, tradizione e leggenda si intrecciano in un viaggio senza tempo. La regia è volutamente istintiva e spontanea: il videomaker Santi Catanesi ha lasciato che fosse la festa stessa a guidare l'obiettivo, senza indicazioni precise, a eccezione di un'unica richiesta—catturare e trasmettere quella che abbiamo definito una "confusione felice". E così, tra riprese rapide, scene spontanee e momenti di autentica partecipazione, il video restituisce l’anima più vera della nostra terra: un luogo in cui tradizione e modernità convivono in un equilibrio dinamico, vibrante e inarrestabile, proprio come il battito del suo cuore incandescente.