La Niña scelta da Apple Music per il programma Up Next Italia

Apple Music ha annunciato oggi che La Niña è la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti: “Essere scelta per Up Next Italia è un riconoscimento speciale, non solo per me ma per tutto ciò che metto nella mia musica: la mia storia, le mie radici, la mia verità. Sapere che arriva e trova spazio è una spinta a continuare senza compromessi, con ancora più libertà e intensità”, commenta La Niña.



La Niña è il progetto solista di Carola Moccia, cantautrice e produttrice classe 1991, pioniera nel mettere in dialogo tradizione e musica del presente proiettandole nel futuro. Tra sperimentazione e ibridazione, utilizzando come tramite la lingua estremamente evocativa e potente della sua città, Napoli, la sua ricerca spazia dal canto alla scrittura, dal teatro al cinema, dalla danza alle arti figurative. Ha calcato il palco della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Big Mama, Gaia e Sissi, nella serata dei duetti con la cover del celebre brano Lady Marmalade. Dopo il grande successo del singolo Tu con Franco Ricciardi, La Niña pubblica nel marzo del 2023 il suo primo album in studio, Vanitas. Lo stesso anno debutta al fianco di Massimo Ranieri in veste di co-protagonista nella serie La voce che hai dentro e ne cura parte della colonna sonora. Dopo le collaborazioni musicali con, tra gli altri, Peppe Barra, M¥SS KETA, Tosca, Gemitaiz, Clementino e Mysie (UK), La Niña annuncia il nuovo disco Furésta, anticipato dal primo singolo estratto Guapparìa.