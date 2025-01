Un nuovo album, Changes All The Time, pubblicato il 4 ottobre 2024. Le collaborazioni con Brandon Flowers, storico frontman della band The Killers, e The Lumineers. La volontà di comporre brani che restano nel tempo e la felicità nel sapere che c’è ancora tanta gente che ascolta i suoi dischi e va ai suoi concerti. Proprio come lui che sceglie, ogni giorno, il bellissimo lavoro di cantautore: abbiamo incontrato James Bay, artista britannico, in occasione della sua unica data in Italia. Il nostro racconto