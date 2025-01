Bonnie Tyler è tornata con il singolo Yes I Can

Tra le canzoni più celebri e amate dell’artista britannica troviamo senza ombra di dubbio Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero

Una carriera da milioni di copie vendute. Bonnie Tyler è tra le artiste britanniche di maggior successo degli ultimi decenni. Nel corso degli anni la cantante ha scalato le classifiche internazionali regalando successi senza tempo, tra i quali Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero.

Ora, Bonnie Tyler ha pubblicato il nuovo brano in cui invita a non arrendersi mai alle difficoltà della vita: “Yes I can / I’m in this to win it / Never gonna give in / You just watch me go”. Parallelamente, l'artista ha condiviso anche il videoclip ufficiale della canzone girato nel mese di dicembre; in poco tempo il filmato ha superato 80.000 visualizzazioni su YouTube.