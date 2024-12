Magma, per andare oltre la propria comfort zone serve Pazienza: video

Festeggio la fine di quest'anno e l'inizio del 2025 con una live session di Pazienza

accompagnata dal talentuoso Stefano Bacino alla chitarra acustica. Questo brano è incluso nell'EP Sto bene a casa (LEGGI L'INTERVISTA) e l'ho scritto tanti anni fa perché sentivo la necessità di parlare proprio della pazienza che è una virtù che mi manca. Questa canzone l'ho scritta come pretesto per averne di più perché da cantautrice devo essere coerente con le cose che scrivo se no che cantautrice sarei?



È nata proprio così chitarra e voce intrisa da una melanconia che di solito mi contraddistingue. Il brano condiviso su tutte le piattaforme è caratterizzato da un sound più fresco e uno dei concetti che sta dietro al mio nome d'arte Magma è proprio quello di andare oltre la mia zona comfort per sperimentare. Questo è

successo anche grazie alla collaborazione con Zibba che ha prodotto l'intero EP. Pazienza significa anche resistere ballando su un basso synth e sonorità contemporanee. Con questa live session auguro a tutti di vivere l'anno nuovo con felicità e anche tanta pazienza per resistere contro le intemperie.