Natale, Capodanno e tanto altro: si balla in tutto il mondo

Gli appuntamenti festivi da non perdere in base alle segnalazione di Daniele Spadaro, uno dei massimi esperti delle notti in pista

All’Amnesia di Milano mercoledì 25 dicembre Ilario Alicante, allnightlong, ovvero dal

primo all’ultimo disco, a Capodanno Neverdogs, domenica 5 Alisha e Archie Hamilton;

Ilario Alicante arriverà all’Amnesia Milano dopo aver suonato a Creamfields in Argentina e al elrow a Miami: mercoledì 25 dicembre la console del club milanese sarà sua dalla prima all’ultima traccia, dal primo all’ultimo minuto, per un set che come sempre saprà farsi ricordare nel migliore dei modi. Al Matis Club di Bologna sabato 21 Rose Villain, mercoledì 25 Mason Maynard, martedì 31 Vidaloca, domenica 5 Emis Killa; al Madame Buttefly di Ferrara mercoledì 25 Metempsicosi, sabato 28 Dj Ralf, al Mob Disco Theatre di Palermo martedì 31 Luca Agnelli, al Peter Pan di Misano Adriatico venerdì 20 Tutta Riccione, mercoledì 25 90 Wonderland, martedì 31 Vidaloca, al Tenax di Firenze mercoledì 25 Alex Neri e Ralf, martedì 31 Apollonia.



IBIZA

A Ibiza l’estate finisce a metà ottobre e inizia a fine aprile, con alcune robuste eccezioni, due in particolare per quanto riguarda: martedì 31 dicembre il Pacha propone Music On, la serata del dj e producer napoletano Marco Carola che da anni suscita proseliti in tutto il mondo e mercoledì 1° gennaio il DC-10 ospita un’edizione speciale del CircoLoco, una serie di dj capitanati dalla resident uruguaia Tania Vulcano. Da anni Marco Carola è uno dei dj più influenti al mondo: merito della sua capacità di dare sempre il meglio di sé in ogni circostanza, di curare in tutti i set ogni minimo dettaglio, di porsi ogni volta nuovi obbiettivi e avere una coerenza ed un’identità musicale senza eguali.



DUBAI

Da qualche anno Dubai è un’indiscussa capitale mondiale della musica elettronica, un autentico hub tra Europa, Africa e Asia per quanto concerne gli eventi che abbiano come protagonisti i dj: gli eventi in programma per Capodanno non fanno che confermarlo. Al Bohemia si fa festa con Defected, l’etichetta discografica anglossassone che da 25 anni detta legge in ambito House Music con Roger Sanchez, Monki, Kimbros e Fabrice; al Soho

Garden Argy e Son of Son, al Terra Solis – l’enclave emiratina di Tomorrowland, in

console Lost Frequences e Agents of Time; all’Ushuaïa il party NEO con Mathame e

Kölsch.



TULUM

E sempre a proposito di capitali mondiali dell’elettronica, la nostra guida essenziale non può concludersi con Tulum, nello Yucatán, in Messico, in particolare con lo Zamna

Festival, che dal 31 dicembre al 19 gennaio propone il meglio in materia, una sorta di

Campionato del mondo della dance. Qualche esempio? I one-day festival Metamorfosi con Joseph Capriati (giovedì 2), Afterlife con Tale of Us, ANYMA e MRAK (sabato 4 e lunedì 6), Ants con Andrea Oliva (martedì 7), il trio tedesco delle meraviglie Keinemusik (venerdì 10 e lunedì 13) e Gates of Agartha (da giovedì 16 a domenica 19). Tanta Italia grazie ai suoi dj protagonista a Tulum ed altrove tra fine 2024 ed inizio 2025; di sicuro i nostri dj sono in prima fila nello sventolare il tricolore musicale in tutto il mondo e questa è davvero un’ottima notizia.