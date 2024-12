Festivalino protagonista a Cesena il 20 e il 21 dicembre: il programma

Prosegue la virtuosa esperienza di SOLIDO, la rete formata dai festival emiliano-romagnoli Ferrara Sotto le Stelle, Arti Vive Festival e Acieloaperto, che presenta la quarta edizione di “FESTIVALINO”: due giorni di live, talk, showcase in programma venerdì 20 e sabato 21 dicembre a Cesena presso Spazio Marte.

Protagonisti dell'edizione 2024 The K’s (Regno Unito), Egosex (Spagna), Roberta Sammarelli, Angelica, Loyal Cheaters, San Leo, Sandri, Bremo, Tristram, Elisa Graci, Povere Puttane, Simona Giuliano, Francesca Santucci, Ilaria Virgili, Arianna Poli.

I biglietti per le singole giornate e gli abbonamenti sono disponibili su solidoretedifestival.it

La nuova edizione del FESTIVALINO rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di rete perseguito da SOLIDO e reso possibile dal finanziamento della legge 2/2018 della Regione Emilia-Romagna relativa allo sviluppo del settore musicale e grazie al supporto dell’Emilia-Romagna Music Commission. Un modello di cooperazione virtuoso ed efficace, un unicum in Emilia-Romagna: per la prima volta in Regione tre importanti realtà della musica dal vivo si uniscono in una progettazione comune, basata su una visiona condivisa che mette al centro cultura digitale, sostenibilità ambientale, gender-balance e nuove forme di inclusività.

Un'idea di fare cultura capillare e inclusiva che ha tra i suoi obiettivi anche la riscoperta e rivalorizzazione dell’identità del territorio, coinvolgendo concretamente i soggetti che ne fanno parte: artisti, pubblico, enti, associazioni e operatori del settore culturale.

Valorizzazione territoriale che passa in primis dal cartellone del FESTIVALINO, che ospita tanti musicisti ed esperti emiliano-romagnoli (San Leo, Sandri, Bremo, Tristram, Elisa Graci, “Povere Puttane”, Ilaria Virgili, Arianna Poli), ma anche dalla location che lo ospita, Spazio Marte, creative HUB abitata da artisti e creativi legati al mondo del visual e dell’immagine che creano sinergie sia internamente sia con realtà esterne affini, come nel caso del FESTIVALINO.