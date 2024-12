Irama, la possibile scaletta del concerto a Torino

Venerdì 6 dicembre, all'Inalpi Arena di Torino, Irama porterà in scena l'ultima tappa del suo tour nei palazzetti.

La fine del tour

Per la tournée nei palazzetti, completamente sold-out, Irama ha preparato una nuova scenografia e una scaletta ricca di sorprese. In scena, i suoi più grandi successi ma anche brani inediti dell'album di prossima uscita.

Chi non è riuscito ad aggiudicarsi un biglietto per il tour appena concluso, tuttavia, avrà modo di ascoltarlo durante il Live 2025. Il 21 e 23 maggio Irama sarà all’Unipol Forum di Assago per un doppio appuntamento, il 22 luglio all'Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma.