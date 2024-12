Tananai, la possibile scaletta del concerto a Torino

Approfondimenti

Tananai, le 10 (+1) frasi più belle delle sue canzoni

L’artista 29enne ha iniziato dieci anni fa producendo musica elettronica con lo pseudonimo Not for Us, poi nel 2018 è arrivata la svolta cantautorale con il singolo d’esordio “Volersi male”. Due le partecipazioni a Sanremo, una nel 2022 con “Sesso occasionale” e una nel 2023 con “Tango”. I suoi testi parlano spesso della complessità dell’amore, alternando toni più malinconici a ritmi più pop

È finita l’attesa per il terzo album in studio di Tananai, CalmoCobra, in uscita il 18 ottobre. L’artista 29enne torna con un nuovo lavoro - contenente 12 brani fra cui i già noti Veleno, Storie brevi (con Annalisa) e Ragni - che segna un nuovo tassello di una carriera già costellata di canzoni di successo: ecco alcune delle frasi più belle dei suoi lavori

VOLERSI MALE (2018) - Il singolo d’esordio di Tananai come cantautore si intitola Volersi male e arriva dopo alcuni anni durante i quali l’artista ha prodotto soprattutto musica elettronica con lo pseudonimo Not for Us. Il testo parla di una relazione tossica e distruttiva, con l’autore che si chiede se non sia meglio chiuderla.



Ci siamo voluti bene facendoci male / Abbracciami forte non riesco a pensare