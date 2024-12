B. Liver, una canzone per la Giornata delle persone con disabilità

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità la Fondazione Bullone lancia insieme ad Alex Fusaro , docente, cantautore e presidente di Vox Generation, B.Liver: una canzone corale per superare barriere e pregiudizi .

B.Liver non è solo una canzone, ma un manifesto di trasformazione personale e sociale

“C’è un posto in questa società, che accoglie le mille diversità?”, così cantano i B.Liver, ragazzi con esperienze di patologie importanti, che hanno collaborato attivamente alla creazione del brano: dalla scelta delle parole alla registrazione in studio come veri professionisti. Ogni fase del progetto ha rappresentato per loro un’occasione di espressione autentica e un percorso di crescita che ha permesso loro di condividere le proprie storie trasformandole in un messaggio universale di forza e speranza. Alex Fusaro ha guidato la community dei B.Liver in questa avventura creativa, offrendo loro gli strumenti per trasformare emozioni e pensieri in arte.

"Dall'incontro con Alex Fusaro e grazie al suo entusiasmo e alla sua generosità si è realizzata un’opera emozionante e piena di senso, dove i ragazzi e i loro pensieri sono diventati delle meravigliose note che riescono a rendere dolci e coinvolgenti le loro difficili storie di vita. L’intero processo di messa in opera della canzone è stato un lavoro di gruppo importante, un modo per esprimersi ed essere ascoltati, così come riconoscersi. Una trasformazione che ha dato voce, attraverso la musica, a delle persone che, spesso, una voce non hanno", ha dichiarato Bill Niada, Presidente di Fondazione Bullone.

"Il brano B.Liver vuole essere la prova che la musica può diffondere messaggi positivi e inclusivi perché nella società c’è tanto bisogno di canzoni che portino avanti una comunicazione costruttiva. Sono orgoglioso della collaborazione con Fondazione Bullone e i loro ragazzi, i B.Liver. Grazie a un laboratorio di songwriting, hanno trasformato le loro esperienze e difficoltà in poesia. L’auspicio è che questa canzone diventi un inno di inclusione sociale che valorizzi le diversità e sensibilizzi tutti i cittadini grazie al linguaggio della musica", ha commentato Alex Fusaro, Presidente di VOX Generation.