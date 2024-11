Centenario della morte di Puccini, Mattarella: "Eredità inestimabile"

Spettacolo

Oggi è il centenario della morte di uno dei più grandi compositori italiani, considerato uno dei maggiori e più significativi operisti di tutti i tempi. Parliamo di Giacomo Puccini, scomparso a Bruxelles il 29 novembre 1924. Ecco le sue opere liriche più memorabili, da Tosca a Madama Butterfly , passando per La bohème e Manon Lescaut . In questa fotografia, vediamo Puccini immortalato nel 1890 circa

Le Villi fu rappresentata per la 1° volta al Teatro dal Verme di Milano nel 1884 in un atto. Poi fu rielaborata in 4 versioni. Le Villi è l'opera d'esordio del compositore. In origine era formata da un unico atto suddiviso in 2 parti. Il successo spinse Ricordi ad accogliere Puccini nella scuderia. Gli venne commissionata una 2° opera, Edgar. Nella foto, il "Concerto di Gala per il 150° Anniversario di Puccini" al Rose Theater nel 2008 (direttore d'orchestra Francisco Bonnin, Michael Chioldi, Julianna Di Giacomo e Adam Diegel durante Le Villi)