4/18 Ph Brescia e Amisano ©Teatro alla Scala

L'idea di Puccini però era quella di dare vita piuttosto a una commedia intrecciata sui ritmi del valzer, simile - per alcuni versi - al Rosenkavalier (1911) di Strauss. Sull'opera il compositore disse: "Il soggetto non mi va assolutamente. È la solita operetta sciatta e banale". Per poi aggiungere: "Io, operetta non la farò mai: opera comica sì: vedi Rosenkavalier, ma più divertente e più organica"