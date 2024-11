Kimele canta come riprendersi la vita nel singolo Cadere: il video

Cadere nasce da una mia riflessione su quanto sia fondamentale avere qualcuno accanto nei momenti più difficili, qualcuno che, invece di andarsene, sceglie di restare e di offrire sostegno e amore. È il mio omaggio a chi ci dà la forza di rialzarci, a chi ci fa sentire meno soli quando affrontiamo gli ostacoli della vita.

“Cadere”, però, non parla solo di cadute, ma anche e soprattutto di risalite. È un brano sulla forza di un amore che sa affrontare le difficoltà e accoglie anche i nostri lati più fragili. Quando ho scritto questa canzone, pensavo a tutte le volte in cui, nonostante mi sentissi perso, qualcuno mi ha aiutato a ritrovare il mio equilibrio. Ecco; questa canzone è un ringraziamento, una dedica a chi non si arrende e resta accanto a noi, anche quando tutto sembra andare storto.

Il videoclip, girato sotto la direzione di Francesco Polise presso i Napoli Net Studios, racconta visivamente l’essenza di questo messaggio. Ogni scena è stata pensata per richiamare la sensazione di fragilità e al contempo di sicurezza e forza che proviamo quando ci sentiamo sostenuti. È stato importante per me rappresentare questo equilibrio: le immagini giocano con luci soffuse e colori intensissimi, creando un’atmosfera che si sposa perfettamente con le parole di “Cadere” e con le emozioni che mi auguro di trasmettere con questo progetto. Spero che chiunque guardi il video possa sentire quella presenza, quella mano tesa che ci sostiene quando siamo più deboli.

Per me è importante far passare la mia visione dell’amore: una costruzione continua, fatta di piccoli gesti e attenzioni che danno forza anche nei momenti di tempesta. Per me, l’amore non è solo passione, è anche comprensione, dedizione e la capacità di trasformare ogni difficoltà in un’occasione di crescita.

Ho scelto uno stile moderno ma al tempo stesso senza epoca, con gli arrangiamenti che sorreggono la mia voce in questo viaggio nel cuore. Il mio obiettivo era quello di creare una canzone che parlasse di momenti condivisi, di attimi che si vorrebbero fermare per sempre, perché in quei momenti ci sentiamo veramente noi stessi, accettati e compresi, e spero di esserci riuscito. È stato un importante momento di crescita, l’inizio di un nuovo capitolo che affonda le radici nelle esperienze che mi hanno plasmato.

“Cadere” parla a tutti quelli che, come me, cercano sempre di rialzarsi, anche quando la vita li mette alla prova. È un invito a scoprire che la forza non sta solo nella nostra capacità di affrontare le difficoltà da soli, ma anche nel saper accogliere il sostegno di chi ci ama. Capita di sentirsi vulnerabili, e avere qualcuno accanto può fare la differenza e aiutarci a trasformare ogni caduta in un nuovo inizio.

Ringrazio Sky TG24 per questa opportunità di condividere con tutti voi un messaggio di speranza, un inno all’amore che sa risollevarci e una dedica a tutti coloro che scelgono di essere presenti nella vita degli altri, anche quando la strada è in salita. Spero che questo brano possa arrivare a più persone possibili, soprattutto a coloro che in questo momento cercano conforto, ricordandogli che, anche nei momenti più difficili, non siamo mai veramente soli.