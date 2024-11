Blue, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Stando a quanto riportato su Ticketone , il sipario si alzerà alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo per poter raggiungere l’Unipol Forum: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano .

Dal debutto con il singolo All Rise, contenuto nell’album omonimo, all’ultimo progetto discografico Heart & Soul distribuito nel 2022. In oltre vent’anni di carriera i Blue si sono ritagliati un posto nella scena brit pop, tra gli album di maggior successo troviamo sicuramente Guilty. Per quanto riguarda i brani, ricordiamo One Love, Breathe Easy e I Can presentato in gara alla 56esima edizione dell'Eurovision Song Contest.