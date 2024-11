Un’immersione profonda in un mondo surreale che gioca con le percezioni e l’intensità emotiva, raccontando attraverso immagini e suoni una storia di liberazione, sfida e speranza. Il concept del video prende vita dal tema centrale del brano: la lotta per liberarsi da un vincolo opprimente, una sorta di malattia mentale o emozionale dalla quale si cerca disperatamente di guarire. Il videoclip esplora visivamente questo concetto di liberazione, enfatizzando la tensione e l’ansia di un percorso tortuoso, ma con la luce di un possibile riscatto. Un beat aggressivo, deciso e immersivo, che richiama le sonorità dei club, accompagna l’azione in un crescendo continuo, simboleggiando la perseveranza di chi cerca di "andare avanti" finché non trova la sua via di uscita.



La forza del video sta nell’approccio sensoriale: più che raccontare una storia lineare, l’intento è stato quello di evocare emozioni e sensazioni attraverso un’interpretazione visiva e sonora. La scelta dei colori, sia nel make-up che nei costumi, gioca un ruolo fondamentale nel creare un’immagine vivace e bizzarra, che sfida la tradizione e si muove con audacia nel campo dell’assurdo e del non convenzionale. Medicina è un brano costruito su un loop ossessivo di voci sovrapposte che si ripetono incessantemente, simbolo della ripetitività delle dinamiche soffocanti da cui si cerca di evadere. Le atmosfere psichedeliche e la frenesia dei suoni si fondono per creare una tensione costante, e il brano si fa veicolo di una ricerca frenetica e di un percorso interiore che culmina nell’esplosione sonora e visiva di una rottura liberatoria.



Il videoclip è stato interamente autoprodotto grazie alle collaborazioni che hanno accompagnato il progetto, e si ringraziano in particolare: Alfredo Melidoro (Cutvisualmage): regia produzione e montaggio; Giorgia d’Ambrosio: styling; Wovo: location riprese interne; Veronica Olla: make up & hairstyle; Florania: abiti riprese esterne.