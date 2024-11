1 - Stevie Wonder - Another star

Cominciamo con un Genio musicale e un Musicista geniale, colui che, probabilmente, rappresenta più di tutti la Black Music, nella sua larga accezione, con un pezzo trascinante e da ballare sulla scia di una stella.



2 - Jamiroquai - Space cowboy

La Band che ha risvegliato l’attenzione sul funk (negli anni ’90) ma che al contempo lo ha rinnovato, e forse, il più spaziale dei gruppi funk.



3 -Beastie boys - Intergalactic

Non solo rapper ma anche musicisti, con i loro video e le loro performance strampalate non hanno mancato di influenzarci.



4 - The Superman lovers - Starlight

Ci facciamo due salti in discoteca, ma con il suono giusto. Una dance-hit mondiale del 2001 firmata da un artista francese.



5 - Earth, wind & fire - Jupiter

Gruppo di riferimento importantissimo, soprattutto per noi musicisti. Le parti vocali, i fiati dei loro pezzi e in generale la loro costruzione: tutto è una sfida! I passaggi armonici sono sempre molto eleganti, a dispetto di come si presentavano sul palco: tamarrissimi!



6 - The Smoke Orchestra - Hot Mercurio

In questo pezzo della Smoke Orchestra si sentono tante influenze di artisti presenti nella playlist…E l’atmosfera si scalda, d’altronde stiamo parlando del pianeta che ruota vicino vicino al sole.



7 - Hair - Aquarius

“Pezzone”, tratto dal musical Hair, manifesto Hippie degli anni ’70, più astrologico che astronomico, ma con un sound e una “vibe” davvero spaziali!



8 - Lucio Dalla - La settima luna

Lucio Dalla è forse, vista la sua poliedricità, quello che è riuscito più di tutti a infilare un pò di black music nel “cantautorato”, parola che probabilmente avrebbe detestato.



9 - Funkadelic - Cosmic Slop

Band di Riferimento nel mondo del funk, fondata nel New Jersey nel 1968, pioniera nell’uso dell’elettronica, che per dare il tocco spaziale è fondamentale.



10 - George Clinton - New Spaceship

Leader dei Parliament e dei Funkadelic due band tra le più di culto nella storia del Funk, in questo brano ci parla della sua nuova astronave in modo supersexy-suadente.



11 - War - Galaxy

Gli War sono una band tutta particolare nata dall’incontro tra l’inglese Eric Burdon (Cantante degli Animals) e alcuni musicisti Neri in California, quindi uno dei rari gruppi “misti” dell’epoca. Amiamo questa band e spesso ne proponiamo dal vivo alcuni brani.



12 - The Beatles - Across the universe

Chi dice che non è influenzato musicalmente dai Beatles, mente! Quindi apriamo una parentesi e da Liverpool ci facciamo un giro per l’universo insieme a loro.



13 - Marvin Gaye - A Funky Space Reincarnation

Una “chicca” di una leggenda della black music, perfetta già nel titolo per questa playlist, che crea l’atmosfera giusta per apprezzare appieno il viaggio intergalattico a tempo di funk.



14 - Eumir Deodato - Also sprach Zarathustra

Il tema di Richard Strauss utilizzato per il film “2001 odissea nello spazio” nella versione super funk di questo artista brasiliano che concede grande spazio alla psichedelia…



15 - Natalino Otto - Polvere di stelle

Per concludere: un tocco di swing, defaticante, d’altri tempi, un grande classico internazionale (Stardust) di Carmichael, nella versione italiana di Natalino Otto (siamo negli anni ’40) con un Trio Jazz…e dallo spazio, per ora, è tutto.