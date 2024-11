Un luogo iconico, perfetto per raccontare la storia di una città ricchissima di musica. Un’occasione speciale: il trentesimo anniversario dei premi per eccellenza, gli MTV Europe Music Awards, a Manchester. Un incontro speciale, perché nulla avviene per caso. E tanti, bellissimi ricordi: abbiamo visitato lo storico Salford Lads Club, immortalato nella copertina dell’album "The Queen Is Dead" della band The Smiths. Vi raccontiamo perché è una visita da fare, assolutamente