Clara, incidente sexy sul palco a un concerto a Milano. VIDEO

Clara, cantante e attrice classe 1999, si stava esibendo al Convivio 2024 di Milano quando, sulle note di Nero Gotico, è stata protagonista di un incidente sexy. Il vestito, senza spalline, le è scivolato mostrando un capezzolo. I presenti hanno condiviso il video sui social, mandandolo virale.

L'incidente sexy di Clara

Clara Soccini, in arte Clara (FOTO), è diventata famosa per via di Mare Fuori. E per la sua partecipazione a Sanremo.

Mentre si trovava sul palco del Gala Dinner a Milano, e stava intonando la sua hit Nero Gotico, il vestito le si è improvvisamente abbassato. Con grande professionalità, senza interrompersi, lo ha risollevato. E ha continuato a cantare. Valentina Federici, molto nota sui social, ha postato il video su X, scrivendo: "Ma il tizio che per mettersi il collirio si è perso il momento più alto dell’intero spettacolo?". Luca Bizzarri è dunque intervenuto, commentando: "Posso dire che solo Valentina avrebbe potuto accorgersene?".

In realtà, hanno fatto notare alcuni utenti, chi era sotto al palco ha per forza notato l'incidente. E, il repost di volti noti, non ha certo aiutato.