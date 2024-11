Cronico, la transitorietà umana è nella canzone Passa: il video

Scrivere Passa è stato come scavare in me stesso, un viaggio interiore in cerca di emozioni e storie che potessero diventare un filo conduttore universale, qualcosa in cui chiunque potesse riconoscersi. Sentivo il bisogno di creare una connessione, di trovare un linguaggio comune che andasse oltre le parole e arrivasse direttamente al cuore di chi ascolta. Mi sono chiesto cosa significhi davvero “passare” attraverso qualcosa, affrontarlo e poi lasciare che svanisca, come un’ombra che si dissolve alla luce. Spesso mi ispiro a esperienze personali o a momenti che vivo e osservo. Questa volta, però, volevo davvero andare oltre la mia singola prospettiva. Volevo raccontare quella sensazione di transitorietà che tutti proviamo, il senso che anche i momenti più difficili, alla fine, sono destinati a passare, come un soffio di vento che ci sfiora e se ne va. È stato un percorso intenso: ho lavorato molto sul testo, cercando le parole giuste, quelle che non solo descrivessero ciò che provavo, ma che potessero anche risuonare nell'animo di chi ascolta, facendo eco alle esperienze e alle emozioni di ognuno.



Ho scelto frasi e immagini che parlassero di un’esperienza condivisa, giocando con metafore e situazioni in cui chiunque potesse riconoscersi. Volevo creare un testo semplice, quasi minimale, ma al tempo stesso poetico e ricco di significato. Un linguaggio che arrivasse dritto al cuore, senza troppe barriere, capace di oltrepassare il filtro della razionalità e toccare qualcosa di più profondo. Ho voluto evitare immagini troppo complesse o metafore eccessive, preferendo parole che fossero come frammenti di vita quotidiana, piccoli scorci di realtà a cui tutti potessimo aggrapparci.



A livello musicale, ho sperimentato molto con le melodie, cercando quel mood giusto che potesse riflettere il messaggio di fondo: un mix di malinconia e speranza. Ogni nota, ogni accordo è stato pensato per dare voce a quella tensione tra il lasciar andare e il desiderio di trattenere. La musica, per me, è come un rifugio in cui posso esplorare liberamente questi sentimenti contrastanti, trovando un equilibrio tra luce e ombra. È stato un processo lungo e impegnativo, ma necessario per arrivare alla giusta autenticità, per trovare quel suono che potesse accompagnare il testo in modo naturale.



Così Passa è diventato qualcosa di più di una semplice canzone: è uno spazio emotivo dove io e chi mi ascolta possiamo ritrovarci, anche solo per un attimo, nella consapevolezza che tutto scorre. È un invito a non temere il cambiamento, a non avere paura di lasciare andare. Credo che ognuno di noi abbia momenti in cui si sente perso, ma anche in quei momenti possiamo trovare un senso di pace sapendo che nulla è permanente. Il videoclip, che ho scelto di autoprodurre, è molto intimo e personale: ci siamo solo io, la mia musica, le strade della città… e il mio cane, compagno fedele delle mie giornate. Ho voluto creare un'atmosfera autentica, senza artifici o sovrastrutture, un ritratto sincero della mia quotidianità. Volevo che chi guarda il video sentisse di entrare nel mio mondo, con tutte le imperfezioni e le sfumature che caratterizzano le mie giornate e la mia musica. In fondo, la vita è fatta anche di dettagli imperfetti, di momenti che sfuggono al controllo, e credo che sia proprio lì che risieda la vera bellezza. Passa è un inno a questa imperfezione, alla capacità di accogliere il presente per quello che è, con la speranza che, anche nei momenti più difficili, ci sia sempre qualcosa di bello che ci aspetta all’orizzonte.