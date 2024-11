Antonio Palumbo presenta il singolo Spengo la musica: il video

Le immagini seguono una di quelle stelle che inizia un viaggio nella galassia e arriva su un pianeta dove la musica non c’è più IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

Spengo la musica è il brano da cui arriva il titolo del disco Che cosa dicono le canzoni (esce l'8 novembre). La vita interiore di chi fa arte può assomigliare a una montagna russa, tra “facili entusiasmi e improvvisi avvilimenti” (cit. Carmen Consoli). A un certo punto mi sono chiesto: ha senso che io continui a fare musica? Che cosa voglio dire con le canzoni? Le mie canzoni si incastrano col panorama pop odierno, del quale a volte fatico a capire la direzione? Non sarebbe più facile spegnere tutto e ciao? Domande che probabilmente mai avranno risposta. Comunque: il videoclip è il proseguimento di Stelle color latte. In quel video si racconta un momento molto vitale e gioioso, fatto di ricerche e incontri, dove alla fine il protagonista diventa una stella. Per il video di Spengo la musica insieme all’animatore Rnotte abbiamo immaginato che una di quelle stelle inizia un viaggio nella galassia e arriva su un pianeta dove la musica

non c’è più. Come sarebbe un mondo senza musica? La stella troverà il modo di far tornare la musica e alla fine, forse, sarà stato solo un brutto sogno. La musica si può davvero spegnere?