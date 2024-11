Canzoni, neologismi, messaggi sui social: le star della musica scendono in campo per il voto. Beyoncé, Taylor Swift, Charli XCX, Chappel Roan, The National, Gracie Abrams, Billie Eilish e Finneas, Olivia Rodrigo: tutti per Kamala Harris. Altri ancora hanno scelto di sostenere Donald Trump. Ma come? Quanto e come questi endorsement influenzeranno l’esito delle elezioni? Lo raccontiamo nella nuova puntata del Podcast "Popstar - Speciale Elezioni Usa 2024" a cura di Valentina Clemente