Nessun Dorma - Concerto per la Palestina sarà l'8 novembre a Bologna

L'8 novembre arriva all'Estragon Club di Bologna NESSUN DORMA - Un concerto per la Palestina. Dopo il grande successo del sold-out al Circolo Magnolia di Milano, arriva l'atteso concerto-maratona di beneficienza per supportare la causa umanitaria palestinese, previsto il 25 ottobre e rimandato a causa dell'allerta meteo. Sullo stesso palco si alterneranno i 12 artisti in line-up, con una serie di concerti e dj set di generi e background differenti con un unico obiettivo: offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese. La serata sarà presentata da Dueditanelcuore. Il ricavato della biglietteria, del bar e della raccolta online sarà devoluto in parti uguali (al netto delle spese vive) a Medici Senza Frontiere, Medical Aid for Palestinians e Palestinian Red Crescent Society, tre organizzazioni che forniscono assistenza medica e sanitaria a Gaza. L’evento nasce dalla volontà di portare un supporto concreto alla popolazione di Gaza e di tutta la Palestina, che da troppi mesi sopravvive in condizioni di estrema difficoltà.



Gli artisti in line-up

Angelica

Bruno Belissimo (dj set)

Ceri Wax (dj set)

Colombre

Comrad

Fenoaltea (dj set)

Gaia

Maria Antonietta

Mecna

Tamango

Tara

Whitemary (dj set)



Il concerto è organizzato da DNA concerti, Panico Concerti, Perticore e Estragon Club.

Biglietti 15€+ddp: https://www.mailticket.it/manifestazione/FO40

Il biglietto acquistato per il 25 ottobre rimane valido.