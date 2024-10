Gabry Ponte, uno show a San Siro nel 2025: è il primo dj italiano

Per la prima volta nella storia della musica dance, un dj suonerà allo stadio San Siro: 28 giugno 2025, Gabry Ponte e il suo show “San Siro Dance” faranno scatenare la Scala del calcio. Il dj e produttore dei record è pronto ad aggiungere un nuovo tassello alla sua carriera che l’ha visto suonare in luoghi iconici e ricevere tre dischi di diamante, 46 di platino e 26 d’oro. Il modo perfetto per celebrare una lunga carriera che quest’anno ha festeggiato 25 anni. Abbiamo incontrato Gabry Ponte, la nostra intervista

Emozionato, spaventato ma carichissimo: Gabry Ponte è appena tornato da São Paulo, dove ha suonato al Tomorrowland Brasil, ma ha già mente e cuore al 28 giugno 2025 quando, per la prima volta nella storia della musica dance, porterà a San Siro il suo show. “Per noi italiani è una novità, ma all’estero vedere grandi dj e produttori suonare in spazi così grandi è quasi la normalità: magari con questo primo live a San Siro anche noi potremo abituarci ad andare a ballare in piccoli club e in arene più grandi. Per me, però, non cambia nulla: l’energia che ci metto è sempre la stessa. E non vedo l’ora di iniziare a immaginare questo show: voglio sia indimenticabile”.

Il tour nelle arene nel 2024, San Siro un anno dopo: Gabry Ponte è nella storia

Gabry Ponte è visibilmente emozionato al pensiero che tra meno di un anno sarà in una delle arene più importanti d’Italia, ma è molto felice di potersi dedicare a questa nuova avventura: “Sì, San Siro non è mai stato fatto. Ma anche il Forum, dove sono iniziati i festeggiamenti per i miei primi 25 anni di carriera era una novità. Poi quando cerchi di alzare l’asticella è normale avere un po’ di timore, perché ovviamente non sai come andrà. L’idea della serata a San Siro è nata proprio dal Forum, che poi è diventata un tour da oltre centomila presenze che mai avrei pensato di fare. Solitamente il dj suona nei club, oppure davanti a centinaia di migliaia di persone ma all’interno di un festival, dove ci sono altri dj. L’idea di fare, invece, un vero concerto come fanno gli artisti pop è qualcosa di nuovo in Italia. All’estero è diverso, certo: andare a sentire dj in spazi più grandi accade spesso, anche lo stesso David Guetta l’anno scorso ha fatto qualcosa di incredibile in Francia, ma è un Paese dove la club culture è molto diffusa, come lo è in Olanda o in altri stati del nord Europa. Non sono, però, soltanto i numeri che mi hanno convinto a fare uno show a San Siro: è stata la reazione del pubblico, che nelle date di quest’estate si è proprio divertito. Tante generazioni insieme che ballavano in grandi arene… e quindi mi sono detto: dai, proviamoci! Ed eccoci qui”.

San Siro, Scala del calcio e tempio della musica

A San Siro suonano le grandi star, da Vasco a Taylor Swift. Se suoni lì, vuol dire che sei tra i grandi. Ti spaventa l’idea di entrare in questo grande Pantheon della musica?

Sono un po’ spaventato, certo. Ma allo stesso tempo sono sicuro che sarà una festa. I numeri, certo, sono la sfida. Ma dopo il tour nelle arene ho ricevuto molti commenti positivi: tantissime persone si sono divertite a questi show, e questo mi ha reso felice. San Siro è un luogo iconico, ma non mi spaventa l’idea di suonare per così tanta gente… per me non fa differenza essere in un piccolo club o appunto in un’arena enorme: metto sempre la stessa passione e voglia di far divertire. Sento la stessa adrenalina, ma sono entusiasta all'idea di poter iniziare ad immaginare questo live.

Ero al Forum, e raramente l’ho visto così pieno…

Sì, e mi hanno detto che è stato il record di presenze. E non perché io sia più bravo, ma perché non avevo la passerella… i cantanti hanno bisogno di uno spazio in più per muoversi, io no. E questo ci ha permesso di avere più capienza disponibile.