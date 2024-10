Monsterland, gli appuntamenti estensi delle lunghe notti di Halloween

Monsterland Halloween Festival cresce sempre di più. Quest’anno il più importante

appuntamento italiano di Halloween, ed uno dei più rilevanti a livello europeo, si svolge infatti da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre 2024, in due location diverse a Ferrara e con line-up che abbracciano diversi generi musicali. Giovedì 31 ottobre Monsterland inizia al Ferrara Fiere con sei palchi interni e altrettanti esterni; in cartellone Geolier, Rose Villain, Tedua e indiscussi fuoriclasse dell’elettronica come Gigi D’Agostino, 999999999, Ilario Alicante, Marco Faraone, Chris Liebing e Speedy J, questi ultimi due presenti a Monsterland con il progetto Collabs 3000 in esclusiva

italiana, così come alcuni palchi sono curati da Pyramid by Amnesia Ibiza e da Galactica by Cocoricò e allo stesso tempo non mancheranno una serie di contenuti extra, come l’area Extreme Freestyle Motocross e un ring per il wrestling. A Gigi d’Agostino, autentico capitano della dance se ce n’è uno, spetterà il set di chiusura della prima serata di Monsterland, un vero e proprio gran finale con il dj italiano autore di hit memorabili quali L’Amour Toujour, La passion, Elisir, The Riddle, Another Way, Gigi';s Violin, Fly, Bla Bla Bla e Hollywood.



Venerdì 1 novembre ci si trasferisce al Castello di Ferrara con Dj Ralf, Ruben Mandolini,

DJ Wild, Gauthier DM e Wide Music aka Wide &; Fat; sabato 2 novembre si torna a Ferrara Fiere con GUÈ, Amelie Lens, Giorgia Angiuli e Reinier Zonneveld. La belga Amelie Lens è una delle indiscusse regine della techno mondiale; è appena uscita con il suo nuovo singolo “Falling For You” ed diventata la prima dj ad avere una sua residenza a Ibiza, ovvero una sua serata fissa nell’isola balearica, dove da aprile a ottobre si concentra il meglio del djing mondiale. Questo ed altro all’interno di un lungo week-end che prevede anche il Ferrara Food Festival: attese in tutto circa 80mila persone, per un fine settimana che ribadisce il ruolo primario della città emiliana nella mappa delle capitali italiane della musica.