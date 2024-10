Virginio, arriva la versione spagnola del singolo Amarene

Virginio ospite du Amici di Maria De Filippi ha presentato il nuovo singolo Amarene: “E’ stata un’emozione fortissima tornare a casa ha commentato- nello studio che mi ha visto crescere, vincere e diventare quello che sono oggi. L’affetto del pubblico è stato fortissimo e non smetterò mai di ringraziare Maria per tutto l’amore e i consigli in questi anni". Il singolo, uscito in Italia lo scorso 27 settembre (per Altafonte/Sony Music), è già entrato nella Top 100 della classifica generale di EarOne e dei videoclip, posizionandosi al 5º posto in classifica Airplay Indipendenti e al ⁠16º posto nella classifica Airplay Indipendenti italiani e internazionali. Amarene esce inoltre martedì 15 ottobre anche nella versione spagnola, per il mercato latino dove il cantautore è in forte ascesa, e verrà presentata a Miami dallo stesso in un esclusivo evento live in occasione dei Latin Billboard Awards.