Ghali, il nuovo singolo è Niente panico: testo e significato

Ghali è tornato. E l'ha fatto con un brano che, lui stesso, definisce la più importante della sua vita. Un brano che parla di malattia, quella della madre, che parla d'amore e di speranza. Una canzone che, racconta Ghali, è un po' una cura.

Niente panico, il testo

Se non lascio futuro, sono passato per niente

In quartiere sono assente, ma la mia anima è presente

Serve una magia, così la polizia non sente

C’è sempre una zia che se non chiamo “zia” si offende

Non avevamo nulla, ma nulla è meglio di niente

Se piove sulla quercia non è un salice piangente

Avevo tutte le ragioni per finire delinquente

Quando non fai certe storie, finiscе che te le invеnti

Sempre con la TV più grande della libreria

A casa mia un viavai, nessuno ha detto “Vai via”

Siamo cresciuti senza padre, ma cosa vuoi che sia?

La differenza tra me e te è che tu pensi che ci sia

Non sei lontana se sei fuori strada

O se ricordi ancora quella di casa

Se vai dritto in Occidente, prima o poi arrivi in Oriente

Se mi guardi negli occhi, mi vedrai quello di sempre



Panico

Non farti prendere dal panico

Pure quando tutto cade giù

Chiudi gli occhi e tienimi la mano

Sorridi e respira piano

Panico

Non farti prendere dal panico

E mi raccomando da quest’anno niente panico

Niente panico

Chiudi gli occhi e tienimi la mano

Sorridi e respira piano



Miracoli

Come Dio che risponde al coraggio rimuovendo gli ostacoli

È la legge dell’amore ed è l’amore che fa muovere gli atomi

È che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini

Neanche ti immagini

In fondo mi bastano solo i polmoni

Un passo alla volta, non faccio confusione

Rovino il finale, salto alle conclusioni

Ape, pungimi, poi muori

Prego Dio che ti perdoni

Non sarà la fine del mondo

C’è pace solo quando tutti hanno le armi contro

Tutti hanno le armi contro



Panico

Non farti prendere dal panico

Pure quando tutto cade giù

Chiudi gli occhi e tienimi la mano

Sorridi e respira piano

Un attimo

Tutto può cambiare in un attimo

Dove si spegne una stella è li che nasci tu

Chiudi gli occhi e tienimi la mano

Sorridi e respira piano